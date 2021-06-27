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28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

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صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال

صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال

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أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

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منطقة حائل

أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي
http://almnatiq.net/?p=998306
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام بجدة محمد شاهد.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك .
فيما أعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة منطقة نجران وما حظي به من حسن استقبال، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في مختلف المجالات.

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