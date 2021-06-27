أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام بجدة محمد شاهد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك .

فيما أعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة منطقة نجران وما حظي به من حسن استقبال، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور وازدهار في مختلف المجالات.