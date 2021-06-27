أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “كنف”

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية “كنف” محمد الفراج، وأعضاء المجلس.

وأشاد سموه، بالدور الذي تقوم به الجمعية في تأمين الخدمات الصحية للأيتام والأرامل؛ وتثقيفهم صحياً.

من جانبه أكد الفراج حرص الجمعية على تقديم خدماتها لمستفيديها وتوفير التأمين الطبي لهم، والبالغ عددهم 41292 مستفيداً في 13 مدينة و 35 محافظة؛ بالتعاون والشراكة مع 47 جمعية خيرية، منوها بدعم سموه المتواصل للجمعية وأنشطتها وبرامجها.