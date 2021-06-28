أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم تقارير الأداء الأمني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبة اليوم، مدير شرطة المنطقة العميد رياض بن بدر الحزيمي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية.



وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقارير إحصائية عن عمل اللجنة الأمنية لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها .

وقدّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لرجال الأمن، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.



وأعرب مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية من جهته عن شكره، وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها, وما استمعوا إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.