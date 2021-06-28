استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري وأعضاء الجمعية.
واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأهدافها لتعزيز الهوية الوطنية والإسهام في نشر الأعمال التطوعية المتخصصة , منوهاً بدور الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
ثم تسلم سمو أمير الرياض هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية.
أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري وأعضاء الجمعية.
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