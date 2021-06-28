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أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم تقارير الأداء الأمني

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم تقارير الأداء الأمني

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أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة
http://almnatiq.net/?p=998327
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري وأعضاء الجمعية.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأهدافها لتعزيز الهوية الوطنية والإسهام في نشر الأعمال التطوعية المتخصصة , منوهاً بدور الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ثم تسلم سمو أمير الرياض هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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