أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري وأعضاء الجمعية.



واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأهدافها لتعزيز الهوية الوطنية والإسهام في نشر الأعمال التطوعية المتخصصة , منوهاً بدور الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.



ثم تسلم سمو أمير الرياض هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية.