أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج اليوم ، عن بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ ، وذلك.
عبر بوابة قبولي : http://ugate.tvtc.gov.sa/ ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ .
وأوضحت عميدة الكلية عهود العتيبي ، أنه تم تدشين تخصصين جديدين لدرجة الدبلوم ضمن البرامج التدريبية للعام القادم وهما تخصص التأمين وتخصص تجارة إلكترونية ، حيث تعد من التخصصات المهمة التي تلبي حاجة سوق العمل ، بالإضافة إلى التخصصات القائمة بالكلية وهي تخصص الإدارة المكتبية ، والتصنيع الغذائي ، والعناية بالشعر ، والعناية بالبشرة ، وتصميم الأزياء ، وتخصص خياطة وانتاج الملابس.
ودعت المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية ، وتحري الدقة في إدخال البيانات ، لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.
تقنية الخرج للبنات تعلن عن بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي المقبل
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج اليوم ، عن بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ ، وذلك.
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