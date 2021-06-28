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“الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية (12- 18) عاماً بلقاح “فايزر”

“الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية (12- 18) عاماً بلقاح “فايزر”
http://almnatiq.net/?p=998343
المناطق - الرياض:

بدأت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، في إعطاء لقاح “فايزر”، للفئة العمرية من (12-18) سنة، وذلك في عدد من مراكز اللقاحات بالمملكة.

ونشرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، صوراً لمجموعة من الفتيان والشبان أثناء تطعيمهم بلقاح فايز بيونتك.

كما أظهرت صور بثتها المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، لمجموعة من الشباب والمراهقين تتراوح أعمارهم بين (12-18) عاماً، يتلقون الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس “كورونا”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس (الأحد)، البدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة.

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