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“صحة الرياض” تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

“صحة الرياض” تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

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“صحة الرياض” تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

“صحة الرياض” تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك
http://almnatiq.net/?p=998356
المناطق - واس:

بدأت “صحة الرياض” ، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18 ، وذلك فور إطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

حيث بدأت بإعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، مضيفةً أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناة سابقا بحسب تعاميم وزارة الصحة.

وأكدت “صحة الرياض” أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

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