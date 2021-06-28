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أمانة مكة المكرمة: فرص استثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد

أمانة مكة المكرمة: فرص استثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=998360
المناطق - واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة التي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الاستثمار البلدي وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة.

وبينت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة أن طرح الفرص الاستثمارية سيكون عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص” حيث تشتمل على فرص لإنشاء وتشغيل محطات للوقود ومحلات للغاز ومعارض ومحلات تجارية ومواقع لبيع مواد البناء الأولية ومخطط الخردة والسكراب والأجور والنفايات.

ودعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

يذكر أن الأمانة قد وقعت خلال مطلع الشهر الحالي عقداً لسفلتة مخططات المنح مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة وذلك ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين ولتعزيز التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

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