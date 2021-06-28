احدث الأخبار

أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 12 مليار ريال
أبرز المواد
 ” الصحة”: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات
أبرز المواد
 ما مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع “النصر”؟
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 14 وفاة و1318 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 ‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة
أبرز المواد
 أمانة مكة المكرمة: فرص استثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعًا لمُتابعة أعمال واستعدادت الجهات المعنية بخدمات الحج
أبرز المواد
 “الصحة”: بدء تطعيم الفئة العمرية (12- 18) عاماً بلقاح “فايزر”
أبرز المواد
 “أسترازينيكا” تختبر لقاحًا ضد المتحور “بيتا”
أبرز المواد
 تقنية الخرج للبنات تعلن عن بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي المقبل
أبرز المواد
أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 12 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 12 مليار ريال

أبرز المواد
” الصحة”: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات

” الصحة”: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات

أبرز المواد
ما مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع “النصر”؟

ما مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع “النصر”؟

أبرز المواد

‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة

‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة
http://almnatiq.net/?p=998363
المناطق - الرياض:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن مخالفة تعليمات الطبيب ‏والصيدلي أثناء استخدام الأدوية المُقيَّدة دون وصفة طبية قد ‏تؤدي إلى الإدمان أو الوفاة.‏

وبينت الهيئة أن الاستخدام المنتظم للأدوية دون إشراف ‏طبي، يؤدي لاعتياد الجسم عليها، وبالتالي زيادة الجرعة ‏للحصول على التأثير نفسه، ما قد يؤدي للوفاة.‏

ولفتت إلى أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول، يمكن ‏أن يؤدي إلى تسمم الكحول وتثبيط الجهاز التنفسي وحدوث ‏الوفاة.‏

وأوضحت أن الذين يعانون أمراض نقص المناعة المكتسبة ‏والكبد والسكري والقلب؛ هم أكثر الفئات عرضة للمخاطر حال ‏تناولهم جرعات زائدة من الأدوية.

ونوهت “الغذاء والدواء” إلى أن استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية ‏معتمدة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.

روابط ذات صلة

أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 12 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 12 مليار ريال
” الصحة”: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات

” الصحة”: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*