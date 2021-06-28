أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة , التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.



وتضمن التقرير -الذي سلّمه لسموه مدير المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي- إحصاءات عن أعمال المعهد أبرزها تقديم دورات لأكثر من 80 ألف متدرب، منهم 17951 متدربًا في فرع منطقة مكة المكرمة، إضافة لتقديم 25 عملاً استشاريًا، وتطوير 2485 قياديًا، كما قدم المعهد عن طريق منصة التدريب الإلكتروني “إثرائي” ما يزيد عن 344 ألف دورة تدريبية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الإمارة والمعهد بتدريب المعهد لـ 1366 من منسوبي إمارة المنطقة.