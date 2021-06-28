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صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة

صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة
http://almnatiq.net/?p=998398
المناطق - الجوف:

حصلت صحة الجوف على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج طب النساء والولادة كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرنامج شهادة الاختصاص، وذلك بعد تطبيق متطلبات ومعايير الاعتماد، وبرامج التدريب، وآلياتها لقسم النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا .

وأوضحت صحة الجوف أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة الاعتمادات التي حصلت عليها في العديد من الأقسام التخصصية حيث حصلت في وقت سابق على إعتماد برامج ” طب الأسرة ، طب الجراحة العامة، التخدير ، دبلوم الأطفال، دبلوم طب أسنان الأسرة” التي تعكس مدى تطبيق مستشفياتها لجميع متطلبات الهيئة التي تم تقييمها ميدانياً من خلال اللجان المتخصصة، حيث تعد هذه الاعتمادات حافزاً لتقديم مخرجات وخدمات طبية ذات جودة عالية متوافقة مع المعايير المطلوبة، وتعكس المستويات العالية التي تحظى بها المنشآت الصحية بالمنطقة.

وأبانت أن هذا الاعتماد سيُسهم – بإذن الله – في رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية على مستوى منطقة الجوف لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية وغيرها مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

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