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جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة

جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة
http://almnatiq.net/?p=998403
المناطق - وكالات:

شهدت الكويت، صباح الاثنين، جريمة مروعة، حيث أقدم شاب سوري على قتل شرطي للمرور حتى لا يحرر له مخالفة، كما تم اتهامه بقتل والدته وذلك في “منطقة المهبولة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض على الجاني، وقالت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، شهدت منطقة أبوحليفة عند الساعة السادسة صباحاً جريمة نكراء عندما تجرد شخص مخالف للقواعد المرورية من أبسط المشاعر الإنسانية وغافل شرطياً من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي استوقفه لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام، ثم استولى على سلاحة الناري، وتوارى عن الأنظار.

وكشفت مصادر أمنية كويتية أن الجاني، 19 عاما، قام بقتل أمه داخل منزلهما بمنطقة القصور صباح الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: “إنه فور تلقي البلاغ تحرك رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى منزل الضحية، وجرى نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي، ولا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات الواقعة”.

وأضافت أن ترجيحات أولية دلت على أن قاتل الشرطي هو نفس المتهم بقتل أمه، لافتة إلى أن رجال المباحث يعكفون على حل لغز الجريمتين في آن واحد.

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