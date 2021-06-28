أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فو فيت زونغ، والوفد المرافق له.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ونوه سفير جمهورية فيتنام بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.