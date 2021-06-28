احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة
أبرز المواد
 بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34
أبرز المواد
 جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة
أبرز المواد
 صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة
أبرز المواد
 رابط التسجيل في ملتقى عسير لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل السفيرَين الأمريكي والباكستاني
أبرز المواد
 أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات بلغت 12 مليار ريال
أبرز المواد
 ” الصحة”: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات
أبرز المواد
 ما مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع “النصر”؟
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 14 وفاة و1318 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 ‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة

أبرز المواد
بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34

بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34

أبرز المواد
جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة

جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة

أبرز المواد
صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة

صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة

أبرز المواد

أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=998409
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فو فيت زونغ، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه سفير جمهورية فيتنام بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

روابط ذات صلة

بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34

بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34
جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة

جريمة مروعة تهز شوارع الكويت.. شاب يقتل أمه ويطعن رجل شرطة
صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة

صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج طب النساء والولادة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*