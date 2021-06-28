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أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=998413
المناطق - القصيم:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية البرامج التوعوية والوقائية من أضرار المخدرات كونها تؤثر على الفرد والمجتمع وتفعيل البرامج التوعوية بالتعاون القطاعات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة الأمر الذي يسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الآفة الخطيرة.

ونوّه سموه بدور وجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة لتعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وحماية المجتمع من خطرهم والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة، مثمناً للقيادة الرشيدة دعمها لهذا القطاع الحيوي المهم ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات أنقذ الأرواح” الذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات بالقصيم بالتعاون الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان  ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء دكتور مهنا المهنا ونائب رئيس الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم المهندس عياد الدلبحي.

واستمع لشرح من مدير مكافحة المخدرات بالقصيم عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي ستقيمها مكافحة المخدرات بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة.  

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