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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=998420
المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييك.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الدول، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

من جانبه عبر سفير جمهورية كوسوفا، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار. 

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