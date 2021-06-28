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أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية كنف

أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية كنف
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المناطق - الدمام:

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين الأستاذ محمد بن سعد الفراج رئيس مجلس إدارة جمعية “كنف” يرافقه أعضاء المجلس.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجمعية في تأمين الخدمات الصحية للأيتام والأرامل وتثقيفهم صحياً.

وقدم الأستاذ محمد الفراج شكره لسموه الكريم على دعمه المتواصل للجمعية وأنشطتها وبرامجها موكداً بأن الجمعية تقدم خدماتها لفئة غالية على الجميع وتحرص على توفير التأمين الطبي لهم حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات الجمعية إلى (41292) مستفيداً في (13) مدينة و (35) محافظة بالتعاون والشراكة مع قرابة (47) جمعية خيرية.

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