نائب أمير جازان يدشن مركز الطب الاتصالي بالمنطقة

المناطق - جازان - فضة عطيف:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، مركز الطب الاتصالي لصحة جازان بمقر المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح من مدير صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عن عمل المركز وما يتضمنه من خدمات متعددة عبر شبكة الرعاية الافتراضية التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى عبر المستشفيات بالمنطقة كافة.

كما اطلع على عرضا مرئيا يُبيّن مراحل تنفيذ خدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق مختص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.

وأجرى سمو نائب أمير المنطقة اتصالاً مع أحد المستشفيات المرتبطة بنظام الطب الاتصالي، مستمعًا لشرح عن الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى عن طريق النظام، ومطلعًا على الخدمات الصحية المتميزة التي تشهدها المنطقة، والتي تؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بدعم منظومة القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية بمنطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة.

حضر التدشين مساعد مدير عام صحة جــازان للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي ومدير المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم الدكتور احمد شبلي وعددا من المسؤولين.