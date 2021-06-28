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أمانة الشرقية: طرح كراسة التأهيل للمشروع الاستثماري لتطوير “الشاطئ المعياري”

أمانة الشرقية: طرح كراسة التأهيل للمشروع الاستثماري لتطوير “الشاطئ المعياري”

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أمانة الشرقية: طرح كراسة التأهيل للمشروع الاستثماري لتطوير “الشاطئ المعياري”

أمانة الشرقية: طرح كراسة التأهيل للمشروع الاستثماري لتطوير “الشاطئ المعياري”
http://almnatiq.net/?p=998462
المناطق - الدمام:

أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن إطلاق مرحلة التأهيل من مراحل المشروع الاستثماري النموذجي الأول “الشاطئ المعياري” وتطبيق معايير العلم الأزرق BlueFlag والذي يهدف إلى تطوير شاطئ معياري نوعي متكامل بمحافظة الخبر لأول مرة على مستوى المملكة بأسلوب استثماري.

وأكد المهندس فهد الجبير، أن المشروع يأتي تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية ووزارة السياحة، وبإشراف مباشر من أمانة المنطقة الشرقية، ويهدف إلى رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانة محافظة الخبر على الخارطة السياحية والترفيهية.

وأشار الجبير أن المشروع الساحلي الذي يحمل اسم “الشاطئ المعياري”، يأتي امتداداً لجهود الأمانة بإطلاق المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة تعزيز البعد السياحي والترفيهي المتنوع للمنطقة وأنسنة المدن، ويهدف المشروع إلى بناء وجهة شاطئية سياحية ترفيهية نوعية تعتمد على تطبيق المعايير العالمية، والتي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية مع مراعاة الجوانب البيئية.

وقال أمين المنطقة الشرقية، أن طرح هذا المشروع النوعي، يُترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وحرص من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة مستمرة ودعم من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأكد م. فهد الجبير أن مشروع “الشاطئ المعياري” سيمثل إضافة نوعية وفنية وترفيهية وسياحية لسكان المنطقة الشرقية، كما أننا نستهدف أن يكون منصة جذب لزوار المنطقة ورفع حصة المنطقة الشرقية في السوق السياحية بالمملكة ومنطقة الخليج العربي، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة وكفاءة الإنفاق.

وذكر المهندس فهد الجبير أن المشروع سيتم عبر تأهيل عدد من المتقدمين للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مبينًا أنه سيساهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً بجودة الحياة.

ودعا أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة التأهيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية من خلال الرابط: www.Eamana.gov.sa.

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