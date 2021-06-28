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أمانة حفر الباطن تنفذ 4218 جولة رقابية خلال أسبوع

أمانة حفر الباطن تنفذ 4218 جولة رقابية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=998478
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة حفر الباطن خلال الاسبوع الماضي 4218 جولة رقابية صحية وفنية على الأسواق والمراكز التجارية ونقاط البيع في المحافظة، نتج عنها تحرير 64 مخالفة للإشتراطات البلدية و9 مخالفات للإجراءات الأحترازية المرتبطة بفايروس كورونا، ورفع 11 سيارة تالفة و4300 طن من المخلفات، بالإضافة لإزالة 4480 طناً من النفايات.

كما صادرت 186 كجم من المواد الغير صالحة للاستهلاك واتلافها، إلى جانب إصلاح 81 عمود إنارة وتنفيذ 454م من أعمال الأرصفة، بالإضافة لاستقبال وانجاز 58 بلاغ.

وتأكد الأمانة أن الرقابة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة، والعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها ومعظمها، بالإضافة لحرصها على الاهتمام بالجانب الحضري من معالجة للتشوه البصري وتحسين المظهر العام للبيئة.

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