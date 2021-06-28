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أمير القصيم يدشّن ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة

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أمير القصيم يدشّن ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة

أمير القصيم يدشّن ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=998483
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أهمية وجود ميادين تحمل أسماء المعالم التي تتميز بها المنطقة تخليداً لأسمائها وإبرازاً لمكوناتها, مشيراً إلى أن ميدان الشاب العصامي هو تجسيد لدور الجائزة وما تمثله من دور ريادي لنشر مفهوم وثقافة التشجيع والتنافسية والعصامية وما حققته من أثر إيجابي بين أبناء الوطن خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي أسهم في خلق فرص العمل.
جاء ذلك في تصريح لسموه خلال تدشينه اليوم, ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة بالنيابة المهندس نايف ابوسرداح, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومدير فرع التعليم محمد الفريح, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, والرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي المهندس منصور الرسيني.
وواصف سموه مجسم ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة، بأنه من المعالم التي تُعد مفخرة لأبناء الوطن، الذي روعي في تصميمه محاكاة العصامية بعمل هندسي جميل، مشيداً بدور رجل الأعمال عبدالرحمن الصالح العطيشان على مشاركته وتكفله بتصميم هذا المجسم لشعار جائزة الشاب العصامي.
واستمع سموه خلال التدشين إلى شرحٍ موجز من المشرف على الشؤون الفنية بأمانة القصيم المهندس نواف الرواف، الذي قدم نبذة عن مراحل تأهيل ميدان الشاب العصامي، الذي يحاكي في تصميمه شعار جائزة الشاب العصامي، لافتا الانتباه إلى أن الميدان يقع على امتداد الطرق الحيوية بمدينة بريدة على ارتفاع يقدر بـ 5 أمتار ، ومحاط بتدرج حجري، ليحاكي صخور جبل طويق، في إشارة إلى قوة وصمود أبناء الوطن.

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