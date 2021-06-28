الجيش اليمني: قواتنا تواصل القتال.. و3 سيناريوهات تنتظر الحوثيين

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قال الجيش اليمني، اليوم الإثنين، إن قواته والمقاومة الشعبية تواصل العمليات الدفاعية والهجومية بمختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي، و«مجاميعها تواجه القتل أو الإصابة أو القبض عليها».

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن، عبده مجلي، مؤكدًا أن عمليات الجيش خلال الأيام الماضية، حققت السيطرة على الأرض، وحررت مواقع مهمة، وأفشلت التسللات والهجمات العدائية للميليشيا الانقلابية في جبهات مأرب «صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان».

واستكمل: أن جبهتي الكسارة والمشجح اللتين كانتا أكثر الجبهات اشتعالًا، تحول الجيش فيهما من الأعمال الدفاعية، إلى الأعمال القتالية الهجومية، التي استهدفت مجاميع الميليشيا، وأوقعت فيها خسائر بشرية ومادية، كما أفشلت الهجمات المعادية، وتم تحرير موقعين حاكمين، مكنت الجيش اليمني من السيطرة على امتداد مواقع المليشيا، وقطع طرق إمدادها.

وتابع: أن الدفاعات الجوية للجيش دمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين في منطقة الكسارة كان الهدف منهما استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أنها دمرت طائرة أخرى في جبهة صرواح.

وأفاد بأن جبهة صرواح شهدت هي الأخرى معارك بطولية، وعمليات عسكرية باستدراج العناصر الحوثية، إلى كمائن محكمة، سقطت على إثرها تلك العناصر، بين قتيل وجريح، فيما لاذ من بقي منها فرارًا من نيران الجيش.

وبشأن جبهات جنوب وشمال غرب مأرب، ورغوان وماس، أكد أن الجيش نفذ هجمات مضادة ضد الميليشيات الانقلابية أسفرت عن خسائر بشرية تقدر بعشرات القتلى والجرحى، واستعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.