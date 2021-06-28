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“مركز لقاحات كورونا في الخرج ” يبدأ استقبال الفئة العمرية من (12-18) عاماً.

“مركز لقاحات كورونا في الخرج ” يبدأ استقبال الفئة العمرية من (12-18) عاماً.

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“مركز لقاحات كورونا في الخرج ” يبدأ استقبال الفئة العمرية من (12-18) عاماً.

“مركز لقاحات كورونا في الخرج ” يبدأ استقبال الفئة العمرية من (12-18) عاماً.
http://almnatiq.net/?p=998505
المناطق_ الرياض

شهد مركز لقاحات ‎كورونا بمحافظة ‎الخرج اليوم استقبال تطعيم الفئة العمرية من (12-18) عاماً للتحصين بلقاح كورونا.

حيث تم البدء في إعطاء لقاح “فايزر بيونتك ” للفئة العمرية من (12الى 18) بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

الجدير بالذكر أن حجز الموعد لأخذ اللقاح يتم من خلال تطبيق صحتي او تطبيق توكلنا، ماعدا الفئات المستثناة والمحددة سابقاً من وزارة الصحة وهم من أعمارهم 60 عاماً ومافوق ومرضى الغسيل الكلوي ومرضى السرطان ومرضى زراعة الأعضاء ومرضى السمنة المفرطة(شفاهم الله) 

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