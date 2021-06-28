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دعماً لمواهب ذوي الإعاقة .. هيئة المسرح توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد

دعماً لمواهب ذوي الإعاقة .. هيئة المسرح توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد
http://almnatiq.net/?p=998514
المناطق_واس

وقعت هيئة المسرح والفنون الأدائية مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والدعم للفريق المسرحي لذوي الإعاقة.
وجرت مراسم التوقيع اليوم في مدينة الرياض بحضور معالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية حامد بن محمد فايز.
ومثّل الجمعية في التوقيع على المذكرة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان رئيس مجلس الإدارة، فيما مثّل الهيئة رئيسها التنفيذي سلطان بن عبد الرحمن البازعي.
ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في إنشاء وتبني الفرقة المسرحية لذوي الإعاقة ضمن استراتيجية الهيئة، وتتبنى الهيئة العمل المسرحي لذوي الإعاقة ممثلًا في فرقة طيف المسرحية للخروج بقائمة الوظائف التي ستدخل القطاع من فئة ذوي الإعاقة، حيث ستتولى الهيئة وفق مذكرة التفاهم مسؤولية الإشراف على الإنتاج المسرحي، وتقديم الدعم المالي بإشراف منها على عمليات تحديد الميزانية وترشيح الكتاب والمخرجين وطاقم العمل الفني، إضافةً إلى اعتماد وإجازة النص وخطة الإنتاج وتدريب الممثلين مع تقديم الدعم بالتغطية اللازمة لإنجاح العمل المسرحي.
وستتولى جمعية أسر التوحد تقديم الدعم المعرفي حول طرق ووسائل التواصل والتدريب لذوي الإعاقة من خلال الفريق العلمي بالجمعية، إلى جانب تقديم دورة تأهيلية للممارسين المسرحيين عن التعامل مع ذوي الإعاقة.
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من إيمان هيئة المسرح والفنون الأدائية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه ذوي الإعاقة، وتحقيقاً لأهداف جمعية أسر التوحد في تمكين أبنائها من ذوي اضطراب طيف التوحد ودعم آلاف المواهب من خلال خلق فضاء إبداعي يحتوي مواهب ذوي الإعاقة ويقدمها للمجتمع في قالب مسرحي متكامل ووفق الشروط الفنية المتعارف عليها.

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