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تنمية وادي الدواسر يعقد ثلاثة شراكات ولقاء تعريفي عن حوكمة اللجان والجمعيات

تنمية وادي الدواسر يعقد ثلاثة شراكات ولقاء تعريفي عن حوكمة اللجان والجمعيات
http://almnatiq.net/?p=998517
المناطق_ الرياض

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اللقاء التعريفي عن “حوكمة اللجان والجمعيات بمحافظتي وادي الدواسر والسليل” ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب علي غانم الى توضيح واقع عمل اللجان والجمعيات ودور اللجان الاجتماعية الاهلية والجمعيات في تنمية المجتمع من ناحية الاجتماعية والثقافية والتربوية.

كما عقد المركز خلال الأسبوع ثلاث شراكات مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة وادي الدواسر و لجنة التنمية الاهلية بالشرافاء و لجنة التنمية الاهلية وتنص الشراكات على تنفيذ الفعاليات والبرامج والمهرجانات والاستفادة من الكوادر البشرية في مجال التدريب والتوعية والتثقيف وتبادل الزيارات والخبرات العملية .

تأتي هذه الفعاليات والشراكات ضمن أهداف مراكز التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تسعى الى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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