أمير الباحة يُؤكّد أهمية متابعة خدمات المواطنين والرفع بتقارير أداء المحافظات

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، محافظي منطقة الباحة، بأهمية متابعة خدمات المواطنين وزوار المنطقة والرفع بتقارير أداء المحافظات وجميع الأجهزة الحكومية التابعة لكل محافظة بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأكد سموه على أهمية الدور المناط بمحافظي المحافظات إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، منوهاً سموه بما حظيت به المنطقة من اهتمام من القيادة الحكيمة ، أسهم إيجاباً في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم .

وشدد سمو الأمير حسام بن سعود على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي ، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم؛ لتعزيز وتسريع مسيرة التنمية بجميع مجالاتها ، وتحقيق أفضل المستويات من الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين توازياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ودعا سموه إلى تحديد فرص التحسين وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى وفق مؤشرات الأداء المعتمدة ، مشدداً على بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لتقديم الخدمات والارتقاء بالعمل ، والإسهام في تيسير معاملاتهم وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.