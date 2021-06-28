شركة البحر الأحمر تحصل على شهادة إدارة الجودة في تطبيق معايير تصميم وبناء الأصول العقارية

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حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير مؤخراً على شهادة الآيزو (ISO9001:2015) في إدارة الجودة، لتصبح بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق معايير تصميم وبناء الأصول العقارية والصادرة عن شركة “Bureau Veritas” الرائدة في مجال الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات.وأسهم النهج الذي تتبعه شركة البحر الأحمر للتطوير في تصميم وبناء مشروعها بحصولها على شهادة الآيزو (ISO9001:2015) تقديرًا لتميز أنظمة إدارة الجودة المتبعة فيها، التي تمكن الشركة من تنفيذ مشاريعها الرائدة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو : “إن تطوير نظام فعّال لإدارة الجودة أمر فائق الأهمية بالنسبة للشركة لكونها تعمل على تطوير مشروع ضخم بمليارات الدولارات من الصفر إيمانًا منها بضرورة تأسيس نظام متين لتسليم أعمالها على أكمل وجه”.وأضاف باغيو أن أنظمة إدارة الجودة في الشركة تخضع للتطوير والتحسين منذ تأسيس الشركة عام 2018م كما عملت الشركة على تطوير نهجها ودمج منصات إدارة عمليات البناء الخاصة كافة بها مما يسمح بمراقبة أشمل للمشاريع المختلفة في مراحل التخطيط، والتصميم، والبناء، مما مكّن الشركة من تحديد المشكلات الطارئة بسرعة، وأتمتة آلية سير العمل وتعزيزها باستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بهذا المجال، في نهج يعدّ فريدًا من نوعه بالنسبة لمشروع تطوير عقاري بهذا الحجم، وأحد أهم عوامل نجاح الشركة.من جهته أكد رئيس تسليم المشاريع في الشركة إيان وليامسون أن الشركة قامت منذ بداية تطويرها للمشروع الأضخم عالميًا بالعمل على وضع السياسات، والخطط، والإجراءات، وآليات سير العمل، إضافة للنماذج في كل خطوة تقوم بها في مجال تسليم المشاريع، التي تشمل التخطيط والتصميم والمشتريات والبناء والأمن والسلامة والإدارة البيئية وضوابط المشروع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الشهادة هي تقديرٌ للجهود الجبارة المبذولة لدمج جميع أنظمة الجودة ضمن إدارة تسليم المشاريع، ودليل على تميز ماتقوم به الشركة بطواقمها البشرية والآلية كافة، التي تحرص من خلالها على الاستمرار في التحسين المتواصل للأنظمة وفقًا للخبرة التي تكتسبها يومًا بعد يوم.