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تراجع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج أوبك

تراجع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج أوبك
حفارا نفط في تكساس بصورة من أرشيف رويترز.
http://almnatiq.net/?p=998542
المناطق_واس

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر مؤشرات على موافقة أوبك+ على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل.
فقد هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم بمقدار 1.33 دولار إلى 72.75 دولاراً للبرميل.
وتراجع سعر خام برنت القياسي بمقدار 1.59 دولار إلى 74.59 دولاراً للبرميل.

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