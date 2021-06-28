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“إنسان” .. تُطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات أكثر من 10 آلاف أسرة

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“إنسان” .. تُطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات أكثر من 10 آلاف أسرة

“إنسان” .. تُطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات أكثر من 10 آلاف أسرة
http://almnatiq.net/?p=998545
المناطق_ الرياض

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار (من حقهم أن تسعدهم بالأَضحية) حيث تعتزم الجمعية توزيع ( 1839 ) أضحية، تستفيد منها أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10 أسرة ، بمبلغ إجمالي قدره (3.218.250) من أفضل الأنواع البلدي

وأوضحت الجمعية أنها أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم، لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية للموكلين (وهي أن تكون الأضحية من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو غرام) ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وإيصالها في يوم العيد لفروع الجمعية الـ 21 بالرياض ومحافظاتها عبر سيارات مبردة ومجهزة لنقل اللحوم.

ودعت الجمعية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته ، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها، وأتاحت الجمعية لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزء من أضحيته .

جدير بالذكر أن هناك عدد من الطرق لدعم هذا المشروع ، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية ، أو عبر منصة إنسان للتبرع، ويعد مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية “إنسان” بهدف مساعدة الأرامل والأيتام وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم.

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