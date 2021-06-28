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المياه الوطنية: إشعار العملاء بقراءات عداداتهم برسالة نصية.. أول يوليو

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المياه الوطنية: إشعار العملاء بقراءات عداداتهم برسالة نصية.. أول يوليو

المياه الوطنية: إشعار العملاء بقراءات عداداتهم برسالة نصية.. أول يوليو
http://almnatiq.net/?p=998557
المناطق_ الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء إشعار العملاء بقراءات عداداتهم، بعد أخذها مباشرة من خلال إرسال رسائل نصية، وإصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، مع المحافظة على استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي كما كان يتم في السابق مشيرة إلى أن التطبيق سيكون بدءًا من الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة أن هذه الرسائل، التي ستنطلق، تعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدة أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه، يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقًا لدورة قراءة العداد، بما لا يتجاوز استهلاك 30 يومًا على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة: إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط، مشددة على أن العميل حين تصدر له الفاتورة الثانية لن يكون مطالبًا بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، لكن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصول رسالة إصدارها للعميل، ويستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وذكرت الشركة أن جميع العملاء في المملكة سيستلمون فواتير استهلاك الشهر الحالي في الموعد المعتاد 28 من يونيو الحالي، لافتة إلى أن دورة الفوترة الجديدة لن تؤثر على حساب استهلاك العميل، إذ سيتمتع بحقه الكامل في حساب شرائح الاستهلاك، بغض النظر عن فترة الاستهلاك.

وبينت الشركة أن الإشعارات ستساعد العملاء على متابعة استهلاكهم بشكل أفضل.

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