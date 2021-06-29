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الحصيني يتوقع كتلة هوائية حارة تبدأ الثلاثاء.. وتستمر 5 أيام

الحصيني يتوقع كتلة هوائية حارة تبدأ الثلاثاء.. وتستمر 5 أيام
http://almnatiq.net/?p=998563
المناطق_ الرياض

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني كتلة هوائية حارة تبدأ، غدًا الثلاثاء، وتستمر 5 أيام مع اقتراب درجة الحرارة العظمى من 50 درجة على إجزاء من الشرقية وشمالها وشرق المناطق الشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، متوقع بدءا من الثلاثاء تقدم كتلة هوائية حارة ثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام 1442هـ وستكون الأشد حتى الآن.

واستكمل خبير الطقس، أن درجة الحرارة العظمى تتراوح بين 45 و48 درجة مئوية في المدينة والرياض والقصيم.

إلى ذلك يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول طقس غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، وأن تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع سحب رعدية  محتملة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

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