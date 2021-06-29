احدث الأخبار

مصر تسجل 376 إصابة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة
أبرز المواد
 تعليم جازان: 14 برنامجاً مجتمعياً عن مخاطر المخدرات استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم
أبرز المواد
 المجلس التنسيقي لحُجّاج الداخل يُنظم “ملتقى التذوق”
أبرز المواد
 مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم تقيم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر ومادة الحشيش المخدر
أبرز المواد
 الجوازات تصدر (274،849) قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 الحصيني يتوقع كتلة هوائية حارة تبدأ الثلاثاء.. وتستمر 5 أيام
أبرز المواد
 «واتساب» يتراجع عن ميزة «تعديل الرسائل الصوتية»
أبرز المواد
 المياه الوطنية: إشعار العملاء بقراءات عداداتهم برسالة نصية.. أول يوليو
أبرز المواد
 صحة الجوف تبدأ إعطاء الجرعة الثانية للفئة من 50 سنة فأكثر
أبرز المواد
 “إنسان” .. تُطلق مشروع الأضاحي لسد احتياجات أكثر من 10 آلاف أسرة
أبرز المواد
مصر تسجل 376 إصابة بفيروس كورونا المستجد

مصر تسجل 376 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة

الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة

أبرز المواد
تعليم جازان: 14 برنامجاً مجتمعياً عن مخاطر المخدرات استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم

تعليم جازان: 14 برنامجاً مجتمعياً عن مخاطر المخدرات استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم

أبرز المواد
المجلس التنسيقي لحُجّاج الداخل يُنظم “ملتقى التذوق”

المجلس التنسيقي لحُجّاج الداخل يُنظم “ملتقى التذوق”

أبرز المواد

الجوازات تصدر (274،849) قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الجوازات تصدر (274،849) قرارًا إداريًا بحق عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=998566
المناطق_واس

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من (1 / 1 / 1442 هـ) حتى (13 / 11 / 1442 هـ) نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة و التشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
وبيّنت أنه مَن يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يكون عرضة للعقوبات التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

مصر تسجل 376 إصابة بفيروس كورونا المستجد

مصر تسجل 376 إصابة بفيروس كورونا المستجد
الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة

الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة
تعليم جازان: 14 برنامجاً مجتمعياً عن مخاطر المخدرات استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم

تعليم جازان: 14 برنامجاً مجتمعياً عن مخاطر المخدرات استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*