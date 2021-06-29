شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر ومادة الحشيش المخدر

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضبط بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.