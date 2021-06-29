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مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم تقيم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم تقيم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم تقيم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم تقيم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=998572
المناطق_واس

أقامت مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح” أمس, معرضاً للتوعية والوقاية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين الذي يستمر لمدة 4 أيام.
ويهدف المعرض للتعريف بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيه وسُبل علاجها, ويستهدف أطياف المجتمع بجميع شرائحه.

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