المجلس التنسيقي لحُجّاج الداخل يُنظم “ملتقى التذوق”

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نظّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، فعاليات اليوم “ملتقى التذوق”، برعاية وزارة الحجّ والعُمرة، ومشاركة عدد من الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية المتخصصة في تقديم الوجبات الجاهزة مُسبقة التجهيز، وفق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية.

وتأتي هذه المناسبة، بعد أن نظّم “المجلس التنسيقي” قبل بداية أعمال موسم حجّ العامّ الماضي 1441هـ، ورشة عمل خاصّة بالإعاشة مُسبقة التجهيز بنوعيها: (المُجمّدة والمُعقّمة).

وجرى خلال هذه الفعالية التي حظيت بحضور كبير ومشاركة واسعة، عرض العديد من المنتجات الغذائية لمقدمي الخدمات لحجاج هذا الموسم، من مُلاك ومديري مؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الداخل والمختصين ومسؤولي التغذية فيها، وذلك لاطلاعهم على أبرز المُستجدات في هذا المجال، وإتاحة فرص التجربة والتذوق لهم، ومن ثم التعاقد لتوفيرها لمن يتشرفون بخدمتهم من ضيوف الرحمن في هذا الموسم.

وثمّن رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، إشادة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بتنظيم “المجلس التنسيقي” لهذا الملتقى، وذلك خلال رعاية معاليه لفعاليات ورشة عمل “الآليات التنفيذية في موسم حج 1442هـ”.

وأشار الحقباني إلى أن هذا “الملتقى”، سيُسهم – بحول الله وقوته – في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك لكون هذا “قطاع حُجّاج الداخل”، يُعدُّ من الكيانات التي لها مكانتها في منظومة الأجهزة والقطاعات التي تتشرّف بتقديم الخدمات لقطاع عريض من ضيوف الرحمن، ويقف في طليعة الجهات التي بادرت بتقديم هذه الوجبات لحجاج الدّاخل قبل عدّة سنوات، كما أنه هو الجهة المُناط بها خدمة حجاج هذا الموسم، وذلك بما تملكه من كوادر وأكثر من 190 منشأة يضمها هذا “القطاع”، من مؤهلات وخبرات ميدانية تراكمية، تعمل جاهدة للارتقاء عاماً بعد عامّ بخدماتها المُقدّمة لحجاج الداخل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة التي تعمل بإشرافها وتحت مظلتها.