تعليم جازان: 14 برنامجاً مجتمعياً عن مخاطر المخدرات استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم

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تواصل الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان جهودها في تنفيذ الحملات والمبادرات والبرامج للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ومخاطرها على الفرد و المجتمع ، عبر شراكات مجتمعية مع الجهات الحكومية المختصة.

وعلى مدار العام الدراسي نفذت الإدارة 14 برنامجاً ومبادرة استفاد منها 252 ألف طالبٍ ومعلم، إضافة إلى الموجهين الطلابيين وأسر الطلاب، وركزت تلك البرامج والمبادرات على رفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية من النواحي الدينية والنفسية والصحية والتربوية والاجتماعية، ومشاركة هذه الحقائق لإنقاذ الأرواح ، وغرس القيم والاتجاهات التي تعين على الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية ،وتساهم في تعزيز دور الأسرة في الوقاية من المخدرات ، وإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع الأبناء بشكل إيجابي .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، حرص الإدارة على رفع مستوى الوعي بأضرار المخدرات لدى طلبتها ومنسوبيها والمجتمع المحلي وأسر الطلاب انطلاقاً من كونها إحدى الجهات المسؤولة عن إعداد الأجيال القادرة على خدمة الوطن وحمايته.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتوفير الأمن والحماية والسلامة للوطن وأبنائه، مبيناً أن البرامج التوعوية التي نفذتها الإدارة طيلة العام الدراسي تعمل على حماية الطلاب والطالبات من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتسهم في حماية المجتمع المدرسي، وتوعية جميع أفراد المجتمع المحلي، انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على التوعية الدائمة بأضرار المخدرات، و على المشاركة في حملات التوعية الوطنية.