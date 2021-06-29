علامة تحذيرية بالقرب من الأنف تنبِّه لارتفاع الكوليسترول

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يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول ضارًا بالشخص؛ لأنه لا يظهر عادة أي أعراض؛ لكن مع ذلك، قد تظهر علامة تحذيرية في بعض الأحيان بالقرب من الأنف تنبهك إلى وجود الخطر.

ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى التهاب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. وفي معظم الأحيان، لا يتم رصد ارتفاع الكوليسترول إلا أثناء فحص الدم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر علامات ملحوظة.

شكل العلامة التحذيرية

وفقًا لمؤسسة «هارفارد هيلث»، يمكن أن تظهر اللويحات الصفراء، وهي لويحات ناعمة مليئة بالكوليسترول تتطور تحت الجلد، على الوجه، عادة على الجفون أو حولها وغالبا بالقرب من الأنف، وتحدث هذه الحالة بشكل رئيس عند البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وفي النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن تكون علامة على فرط شحميات الدم، وهي مستويات عالية من الكوليسترول، والدهون الثلاثية، أو غيرها من الدهون في الدم، وفقًا لروسيا اليوم.

ويمكن أن تتنوع اللويحات الصفراء (xanthelasma)، في الحجم، بدءًا من رأس الدبوس الصغير إلى حجم حبة العنب. وعادة ما تكون مشابهة لنتوء تحت الجلد، وقد تظهر بلون أصفر أو برتقالي. وقد تكون هذه الكتل الصفراء زوائد فردية معزولة أو قد تتطور في شكل مجموعات، وقد تظهر في أي مكان من الجسم، ونظرًا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من الأعراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول، فمن المرجح أن يقترح الأطباء إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لدى المريض قد يكون مرتفعًا. وهناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول، إما بسحب دم من الذراع، أو اختبار وخز الإصبع.

تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع

توجد العديد من الأطعمة التي لا تُشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا؛ حيث يقول الخبراء الصحيون إن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

والدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة:

-الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة والجوز وزيوت البذور

-الأفوكادو والمكسرات والبذور

-الدهون المصنوعة من الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون

-الأسماك الزيتية

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​في الحصول على الكثير من الدهون غير المشبعة في نظامك الغذائي. وتختلف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​باختلاف البلد والمنطقة، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات. وبشكل عام، تحتوي على نسبة عالية من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

وبالإضافة إلى الأكل الصحي، يمكن أن تساعد التمارين البدنية المنتظمة في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. ويُنصح البالغون بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيا أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.