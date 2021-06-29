محتالون يدعون قدرتهم على تغيير الحالة في “توكلنا” إلى “محصن” دون أخذ اللقاح

المناطق - الرياض

استغل سماسرة ومحتالون مخاوف البعض من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مدعين قدرتهم على تعديل الحالة في التطبيقات الرسمية إلى “محصن” وإصدار “جواز صحي” دون حاجة لتلقي جرعة اللقاح.

وتشير التفاصيل إلى أن هؤلاء المحتالين يطلبون تحويل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 إلى 1000 ريال إلى حسابات بنكية مسجلة بأسماء أشخاص غير سعوديين، مدعين أن العمل يتم إنجازه إلكترونياً بعد أن يقوم الشخص بحجز موعد لأخذ اللقاح.

كما ادعوا قدرتهم على تغيير الحالة في تطبيق “توكلنا” بعد مضي أسبوعين إلى “محصن جرعة أولى” وهو المعمول به في الحالات الطبيعية التي تتلقى اللقاح في المراكز المعتمدة، مشيرين إلى أنهم مجرد وسطاء لأصحاب المشروع الفعلي.

(وفقاً للوطن )