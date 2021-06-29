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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير ،الباحة ،مكة والمدينة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير ،الباحة ،مكة والمدينة

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طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير ،الباحة ،مكة والمدينة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير ،الباحة ،مكة والمدينة
http://almnatiq.net/?p=998594
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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