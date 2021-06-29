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“آل الشيخ”: قرار منع المكبرات لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر

“آل الشيخ”: قرار منع المكبرات لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر

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“آل الشيخ”: قرار منع المكبرات لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر

“آل الشيخ”: قرار منع المكبرات لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر
http://almnatiq.net/?p=998600
المناطق - الرياض

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن قرار مكبرات الصوت سيط جدًّا والعادي؛ فهو لم يُحرِّم حلالاً، ولم يُبِحْ حرامًا، ولم يمنع واجبًا، ولم يأمر بمنكر.

وصرح الوزير لنشرة التاسعة على قناة mbc: “إن هناك مَن تأثر ببعض الأطروحات التي وردت إلينا من خارج السعودية”. منوهًا في هذا الصدد بدرجة الوعي والنضج التي وصل إليها الشعب السعودي لدفع شبهات هؤلاء المستغلين.

وأضاف الوزير آل الشيخ: “هؤلاء الممسوخون لا عقل ولا دين ولا مروءة لهم، يريدون هدم كيان الدولة، وأن نشرد، وأن نذوق ويلات الإهانة والذل، لكن نقول لهم إن الله يحمي هذه البلاد بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة، وبفضل شعبها المتميز الذي لا يعرف إلا الله ربًّا ومحمدًا ﷺ نبيًّا، ويقيمون جميع أركان الإسلام على هدى وبصيرة”.

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