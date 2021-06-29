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الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
http://almnatiq.net/?p=998618
المناطق - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دنيو، وذلك في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خصوصا ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق العيش الكريم للشعوب المتضررة والمحتاجة.
وأطلع الدكتور الربيعة, دنيو على المشاريع الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة التي بلغت 1616 مشروعاً في 68 دولة حول العالم، منها 652 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر.
بدوره أشاد دنيو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، لاسيما أنها استهدفت قطاعات حيوية وهامة في حياة الإنسان.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خمسة مشاريع عبر منظمة (الفاو) لصالح اليمن بقيمة تجاوزت 33 مليون دولار أمريكي، في قطاعي الأمن الغذائي والزراعي والتعافي المبكر.

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