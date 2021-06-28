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“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=998621
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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