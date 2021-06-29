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سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

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سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال
منطقة 432 بارك أفنيو
http://almnatiq.net/?p=998626
المناطق - الرياض

قالت مصادر مطلعة إن إمبراطور تجارة التجزئة والاستثمار العقاري السعودي فواز الحكير يعتزم عرض الوحدة السكنية الذي يمتلكها في ناطحة سحاب بمنطقة 432 بارك أفنيو، أحد أفخم المجمعات السكنية في نيويورك، للبيع بسعر يصل إلى 170 مليون دولار اي بما يعادل 638 مليون ريال .

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا السعر يقترب من ضعف الثمن الذي دفعه الحكير لشراء الوحدة في 2016. وإذا تمت الصفقة بهذا السعر فستكون واحدة من أغلى الصفقات العقارية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن من انتعاش سوق العقارات الفاخرة في نيويورك والتي تضررت بشدة خلال العام الماضي من جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد تم بيع شقتين بالقرب من 220 سنترال بارك ساوث مقابل حوالي 5ر157 مليون دولار في واحدة من أغلى صفقات بيع الوحدات السكنية في المدينة.

يذكر أن الوحدة التي يعتزم الحكير بيعها تقع في الطابق 96 وتزيد مساحتها على 8000 قدم مكعب وبها 6 غرف نوم، بحسب بيانات بيع الوحدة الموجودة لدى مكتب المدعي العام لنيويورك.

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