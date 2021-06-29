احدث الأخبار

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب
أبرز المواد
 سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال
أبرز المواد
 ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
أبرز المواد
 الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمطار الملك فهد
المنطقة الشرقية
 صندوق النقد الدولي يوافق على انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون
أبرز المواد
 نسخة جديدة من iOS تحل مشكلة شحن البطاريات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون
أبرز المواد
 بايدن يتعهد: لن تحصل إيران على سلاح نووي خلال حكمي
أبرز المواد
 العراق.. موجة حر تتخطى 50 درجة وشح الكهرباء يفاقم المعاناة
أبرز المواد
 “آل الشيخ”: قرار منع المكبرات لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر
أبرز المواد
 وظائف إدارية وصحية وتقنية شاغرة بمستشفى الملك خالد بالرياض
منطقة الرياض
هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

أبرز المواد
سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

أبرز المواد
ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

أبرز المواد
“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب
http://almnatiq.net/?p=998629
المناطق - الرياض

حصّنت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد مباشر من التحالف العربي، مدينة مأرب بعد إخفاق ميليشيا الحوثي في إحداث أي اختراق رغم شنها منذ فجر الأحد هجوماً هو الأكبر من نوعه على 11 جبهة بشكل متزامن.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، عن نجاح القوات المشتركة في إحباط كافة التسللات والهجمات العدائية للميليشيا على الجبهات الـ11 في محافظة مأرب. وشهدت جبهة صرواح معارك طاحنة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت 6 طائرات مسيّرة، و4 صواريخ باليستية، استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوبي البلاد، في غضون 48 ساعة.

روابط ذات صلة

سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال
ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار
الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*