هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

المناطق - الرياض

حصّنت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد مباشر من التحالف العربي، مدينة مأرب بعد إخفاق ميليشيا الحوثي في إحداث أي اختراق رغم شنها منذ فجر الأحد هجوماً هو الأكبر من نوعه على 11 جبهة بشكل متزامن.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، عن نجاح القوات المشتركة في إحباط كافة التسللات والهجمات العدائية للميليشيا على الجبهات الـ11 في محافظة مأرب. وشهدت جبهة صرواح معارك طاحنة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت 6 طائرات مسيّرة، و4 صواريخ باليستية، استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوبي البلاد، في غضون 48 ساعة.