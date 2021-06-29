احدث الأخبار

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين
أبرز المواد
 هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب
أبرز المواد
 سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال
أبرز المواد
 ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
أبرز المواد
 الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمطار الملك فهد
المنطقة الشرقية
 صندوق النقد الدولي يوافق على انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون
أبرز المواد
 نسخة جديدة من iOS تحل مشكلة شحن البطاريات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون
أبرز المواد
 بايدن يتعهد: لن تحصل إيران على سلاح نووي خلال حكمي
أبرز المواد
 العراق.. موجة حر تتخطى 50 درجة وشح الكهرباء يفاقم المعاناة
أبرز المواد
 “آل الشيخ”: قرار منع المكبرات لم يُحرِّم حلالاً ولم يُبِحْ حرامًا ولم يمنع واجبًا ولم يأمر بمنكر
أبرز المواد
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

أبرز المواد
هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

أبرز المواد
سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

أبرز المواد
ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

أبرز المواد

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين
http://almnatiq.net/?p=998631
المناطق - رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 603617 33780168

الهند 396730 30279331

البرازيل 513474 18420598

فرنسا 110968 5770021

روسيا 293419 5472941

تركيا 49634 5414310

المملكة المتحدة 128103 4755078

الأرجنتين 92568 4405247

إيطاليا 127500 4258456

كولومبيا 104678 4158716.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 – العراق 17121 1332046

35 ‬‬‬‬- الأردن 9737 750389

41 – الإمارات 1802 628976

‭42‬ – لبنان 7845 544520

43‭ ‬- المغرب 9283 529895

44 – السعودية 7789 484539

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب

هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب
سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال

سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال
ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*