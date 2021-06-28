المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن امطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعةمساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات , الحجرة , العقيق , المخواة ,المندق , بلجرشي , بني حسن , عامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.