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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=998641
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن امطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعةمساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات , الحجرة , العقيق , المخواة ,المندق , بلجرشي , بني حسن , عامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

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