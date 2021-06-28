احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 “هيئة الاتصالات”: إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الزعاق: اليوم أول “موسم الجوزاء” وتصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها
محليات
 أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصاً استثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد
منطقة مكة المكرمة
 إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين
أبرز المواد
 هزيمة ساحقة للحوثي في أكبر معركة بمأرب
أبرز المواد
 سعودي يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع مقابل 638 مليون ريال
أبرز المواد
 ثروة ماسك تزيد خلال أسبوع بنحو 10 مليارات دولار
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
أبرز المواد
 الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمطار الملك فهد
المنطقة الشرقية
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
“هيئة الاتصالات”: إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات

“هيئة الاتصالات”: إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات

أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

منطقة الباحة
الزعاق: اليوم أول “موسم الجوزاء” وتصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها

الزعاق: اليوم أول “موسم الجوزاء” وتصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها

محليات

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
http://almnatiq.net/?p=998648
المناطق- تبوك-علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي مساء أمس رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات منوهاً سموه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

روابط ذات صلة

شركة البحر الأحمر تحصل على شهادة إدارة الجودة في تطبيق معايير تصميم وبناء الأصول العقارية

شركة البحر الأحمر تحصل على شهادة إدارة الجودة في تطبيق معايير تصميم وبناء الأصول العقارية
أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة
بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34

بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين في جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 34

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*