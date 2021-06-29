الضمان الصحي: المواطن المتعافي من كورونا غير ملزم بتأمين السفر بـ«شرط»

المناطق - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي، أن المواطنين المتعافين غير ملزمين بتأمين سفر كورونا بشرط ألا يكون قد مضى على تعافيهم ستة أشهر وفقا لبيانات تطبيق (توكلنا).

وقال مجلس الضمان الصحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «لا يلزم التأمين للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس حسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)».

يذكر أن تأمين السفر الخاص بكورونا إلزامي لمن هم أقل من 18 عاما، واختياري لمن هم فوق ذلك، ومدته 30 يوما ويجوز مدها لفترتين (90 يوما).