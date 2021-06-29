أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير الإقليمي لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية سلطان بن عويض الحربي ، الذي تم تعيينه حديثاً.

ورحب سموه به ، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة ، مشيداً بدعم القيادة الحكيمة – أيدها الله – لكل مايخدم أبناء وفتيات الوطن ، والاهتمام بهم وما يقدمونه للمجتمع من خلال الأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 – بإذن الله – ، وخدمة أهالي المنطقة الشمالية كافة.

من جانبه قدم الحربي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لاستقباله ودعمه ، موضحاً أن البنك يقدم خدماته لجميع أبناء المنطقة ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد أرقاماً إضافية من شأنها دعم عجلة التنمية ودعم المواطن الكريم وقطاع الأعمال بالمنطقة.