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أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية

أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية

منطقة القصيم
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بالمنطقة وجمعية سموم.

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أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية

أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية
http://almnatiq.net/?p=998660
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير الإقليمي لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية سلطان بن عويض الحربي ، الذي تم تعيينه حديثاً.

ورحب سموه به ، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة ، مشيداً بدعم القيادة الحكيمة – أيدها الله – لكل مايخدم أبناء وفتيات الوطن ، والاهتمام بهم وما يقدمونه للمجتمع من خلال الأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 – بإذن الله – ، وخدمة أهالي المنطقة الشمالية كافة.

من جانبه قدم الحربي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لاستقباله ودعمه ، موضحاً أن البنك يقدم خدماته لجميع أبناء المنطقة ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد أرقاماً إضافية من شأنها دعم عجلة التنمية ودعم المواطن الكريم وقطاع الأعمال بالمنطقة.

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