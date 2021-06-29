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دراسة: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

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دراسة: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

دراسة: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا
http://almnatiq.net/?p=998663
المناطق - وكالات

توصلت دراسة جديدة نشرت اليوم الإثنين إلى أن لقاحي “فايزر” و”موديرنا” قد يوفران حماية مدى الحياة ضد فيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تلقوا أيا من الجرعتين، والتي تستخدم تقنية mRNA، كانت لديهم استجابات مناعية قوية ومستمرة، كما أنتجت اللقاحات مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد ثلاثة أنواع من الفيروس.

وقالت الدراسة أن متلقي لقاح “فايزر” أو “موديرنا” يمكن أن يتمتعوا بمناعة طويلة الأمد لسنوات أو ربما لبقية حياتهم، وقد لا يحتاجون حتى إلى لقاحات معززة، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور علي اليبيدي، اختصاصي المناعة في جامعة واشنطن للصحيفة: “إنها علامة جيدة على مدى قوة مناعتنا من هذا اللقاح”.

والدراسة التي نشرت اليوم الاثنين في مجلة Nature، ذكرت أنه تم إخضاع 14 شخصا للاختبار وهم تلقوا جرعتين من لقاح “فايزر” من بينهم ثمانية أشخاص أصيبوا سابقا بكورنا.

ودرس الباحثون العقد الليمفاوية، التي تنتج نوعا من خلايا الجهاز المناعي تعرف باسم خلية الذاكرة “ب” التي تحبس سطح مسببات الأمراض الغازية وتميزها لتدميرها بواسطة الخلايا المناعية الأخرى.

كما يمكن أن تنتشر في مجرى الدم لسنوات أو حتى لعقود ويمكن لجهاز المناعة أن يستدعيها إذا كانت هناك عدوى أخرى.

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