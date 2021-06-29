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جوجل يحذر المستخدمين من نتائج البحث غير الموثوقة

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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بالمنطقة وجمعية سموم.

منطقة القصيم

جوجل يحذر المستخدمين من نتائج البحث غير الموثوقة

جوجل يحذر المستخدمين من نتائج البحث غير الموثوقة
http://almnatiq.net/?p=998667
المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحافية عالمية أن محرك البحث الأشهر في العالم “جوجل”، سيعتمد تقنية جديدة تحذر مستخدميها إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت من “مصادر غير موثوق بها”.
وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من “جوجل”، من شأنها أن تساعدها على التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها للمعلومات. ولفت التقرير إلى أن “جوجل” استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار. ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتا، حتى يدرج “جوجل” الموقع ضمن المصادر الموثوقة، التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها ستعد مصادر غير موثوق بها.
وستوفر “جوجل” المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.
من جانب آخر، كشفت “جوجل” عن منصة تتيح لموظفيها احتساب قيمة الأجور والامتيازات التي يحصلون عليها في مقابل العمل عن بعد، مع إمكان تحديد التغييرات في هذه الأرقام في حال الانتقال إلى مدينة أخرى ذات كلفة معيشة أدنى أو أعلى.
وقال ناطق باسم “جوجل”، إن “عددا متزايدا من الموظفين باتوا يدرسون خياراتهم على صعيد أماكن العيش وطريقة العمل” منذ اعتماد نظام العمل الهجين (في المكتب ومن بعد).

«الاقتصادية» من الرياض

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